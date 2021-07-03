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«Зенит» объяснил, почему Малком не поедет на Олимпийские игры

12:22
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Зенита» рассказала «СЭ», что клуб был готов отпустить бразильского нападающего Малкома на Олимпийские игры в Токио. Изначально форвард был включен в состав олимпийской сборной Бразилии, но в финальную заявку не попал. Это означает, что Малком не пропустит стартовые матчи чемпионата России.

«Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания нет. Клуб был готов отпустить Малкома на турнир в Токио, при этом предсезонную подготовку он должен был пройти в клубе, поэтому на данном этапе футболист находится в расположении команды и готовится к сезону, — заявили в пресс-службе «Зенита».

В прошлом сезоне Малком провел 21 матч в Тинькофф РПЛ, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией

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Гоша Чернов все материалы автора

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