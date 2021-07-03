Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Джокович: «Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль»

12:02
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет завоевать золото Олимпийских Игр в Токио.

«Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль. Представлять свою страну — для меня высшая честь», — приводит Tennis World USA слова Джоковича.

2 июля 34-летний серб победил в матче третьего круга Уимблдона американца Дениса Кудлу со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/99584/novak-djokovic-i-m-not-pleased-with-my-performance-versus-denis-kudla/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 июля
Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд