Джокович: «Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет завоевать золото Олимпийских Игр в Токио.

«Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль. Представлять свою страну — для меня высшая честь», — приводит Tennis World USA слова Джоковича.

2 июля 34-летний серб победил в матче третьего круга Уимблдона американца Дениса Кудлу со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.