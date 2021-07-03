Джокович: «Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль»
12:02
Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет завоевать золото Олимпийских Игр в Токио.
«Я очень мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль. Представлять свою страну — для меня высшая честь», — приводит Tennis World USA слова Джоковича.
2 июля 34-летний серб победил в матче третьего круга Уимблдона американца Дениса Кудлу со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/99584/novak-djokovic-i-m-not-pleased-with-my-performance-versus-denis-kudla/
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