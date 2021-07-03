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Сборная Франции представила обновленный состав после отказа клубов отпускать игроков на Олимпиаду

14:44
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Главный тренер олимпийской сборной Франции Сильвен Риполль представил обновленный список игроков, которые полетят на Олимпийские Игры в Токио.

Ранее несколько клубов отказались отпускать своих футболистов на Олимпиаду в Японии.

Полностью список вызванных футболистов в олимпийскую сборную Франции выглядит следующим образом:

вратари — Стефан Баич («Сент-Этьен»), Поль Бернардони («Анже»), Димитри Бертро («Монпелье», присоединится в случае необходимости).

защитники — Мельвин Бард («Лион»), Антони Каси («Страсбур»), Исмаель Дукур («Валансьен»), Пьер Калулу («Милан»), Клемен Мишлен («Ланс»), Тимоти Пимбеле («ПСЖ»), Модибо Саньян («Реал Сосьедад»);

полузащитники — Алексис Бека Бека («Кан»), Жереми Желин («Ренн»), Энцо Ли Фри («Лорьян»), Теджи Саванье («Монпелье»), Флорьян Товен («Тигрес»), Лука Тусар («Герта»);

нападающие — Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»), Рандал Коло Муани («Нант»), Исаак Лихаджи («Лилль», присоединится в случае необходимости), Натаньель Мбуку («Реймс»), Арно Нордин («Сент-Этьен»).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.fff.fr/article/3136-la-liste-actualisee-pour-les-jo-de-tokyo.html

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