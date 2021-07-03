Сборная Франции представила обновленный состав после отказа клубов отпускать игроков на Олимпиаду
Главный тренер олимпийской сборной Франции Сильвен Риполль представил обновленный список игроков, которые полетят на Олимпийские Игры в Токио.
Ранее несколько клубов отказались отпускать своих футболистов на Олимпиаду в Японии.
Полностью список вызванных футболистов в олимпийскую сборную Франции выглядит следующим образом:
вратари — Стефан Баич («Сент-Этьен»), Поль Бернардони («Анже»), Димитри Бертро («Монпелье», присоединится в случае необходимости).
защитники — Мельвин Бард («Лион»), Антони Каси («Страсбур»), Исмаель Дукур («Валансьен»), Пьер Калулу («Милан»), Клемен Мишлен («Ланс»), Тимоти Пимбеле («ПСЖ»), Модибо Саньян («Реал Сосьедад»);
полузащитники — Алексис Бека Бека («Кан»), Жереми Желин («Ренн»), Энцо Ли Фри («Лорьян»), Теджи Саванье («Монпелье»), Флорьян Товен («Тигрес»), Лука Тусар («Герта»);
нападающие — Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»), Рандал Коло Муани («Нант»), Исаак Лихаджи («Лилль», присоединится в случае необходимости), Натаньель Мбуку («Реймс»), Арно Нордин («Сент-Этьен»).
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.fff.fr/article/3136-la-liste-actualisee-pour-les-jo-de-tokyo.html
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