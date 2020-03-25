Японский чиновник рассказал о реакции Трампа на решение перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Акихиро Нисимура рассказал о подробностях телефонного разговора премьер-министра страны Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Нисимура сообщил, что Трамп поддержал решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

— Президент Трамп несколько раз повторил, что перенесение Олимпиады — отличное и мудрое решение, — приводит New York Times слова Нисимуры. — Он отметил, что поддерживает решение премьер-министра Абэ на 100 процентов.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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