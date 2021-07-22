На Олимпиаде в Токио выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, двое из заболевших — спортсмены
07:37
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о 12 новых случаях заражения коронавирусом на Олимпиаде в Токио (Япония).
Двое зараженных — спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Еще четыре случая обнаружено среди иностранцев, которые связаны с проведением Игр, двое из них проживают в Олимпийской деревне. Еще шесть зараженных обнаружили среди японских подрядчиков.
Всего с 1 июля выявлено 87 случаев заражения коронавирусом среди участников Олимпиады в Токио, из них девять — в Олимпийской деревне.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/mcglrpfurlqwudtii5lg.pdf
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