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На Олимпиаде в Токио выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, двое из заболевших — спортсмены

07:37
Олимпиада в Токио. Фото Sky Sports
Олимпиада в Токио. Фото Sky Sports
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о 12 новых случаях заражения коронавирусом на Олимпиаде в Токио (Япония).

Двое зараженных — спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Еще четыре случая обнаружено среди иностранцев, которые связаны с проведением Игр, двое из них проживают в Олимпийской деревне. Еще шесть зараженных обнаружили среди японских подрядчиков.

Всего с 1 июля выявлено 87 случаев заражения коронавирусом среди участников Олимпиады в Токио, из них девять — в Олимпийской деревне.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/mcglrpfurlqwudtii5lg.pdf

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Иван Торопцев все материалы автора

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