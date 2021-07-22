Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о 12 новых случаях заражения коронавирусом на Олимпиаде в Токио (Япония).

Двое зараженных — спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Еще четыре случая обнаружено среди иностранцев, которые связаны с проведением Игр, двое из них проживают в Олимпийской деревне. Еще шесть зараженных обнаружили среди японских подрядчиков.

Всего с 1 июля выявлено 87 случаев заражения коронавирусом среди участников Олимпиады в Токио, из них девять — в Олимпийской деревне.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.