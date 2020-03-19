Власти Токио пока не рассматривают варианта с переносом Олимпиады

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что не рассматривает возможность отмены Олимпиады-2020 или проведения соревнований без зрителей несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Reuters.

По словам Коикэ, борьба с коронавирусом имеет важное значение для проведения Олимпиады с соблюдением мер безопасности, однако сейчас еще слишком рано принимать решение о соревнованиях. Политик заявил, что находится на постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом и правительством Японии по вопросу проведения Игр-2020.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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