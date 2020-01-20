Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре РУСАДА и ВАДА

Олимпийские чемпионки в фехтовании Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— От фехтовальщиков в CAS будут Великая, Егорян и Дериглазова, — сказал представитель Федерации фехтования России, слова которого приводит ТАСС.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.