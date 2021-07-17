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В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

06:57
Токио. Фото Reuters
Токио. Фото Reuters
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В Олимпийской деревне в Токио (Япония) выявили первый случай инфицирования коронавирусом, сообщает NHK.

По сведениям источника, положительный результат теста получил член иностранной сборной. При этом отмечается, что это не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом, не сообщается.

Ранее с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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