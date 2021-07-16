Стали известны подробности исчезновения угандийского тяжелоатлета в Японии

Стали известны подробности пропажи 20-летнего спортсмена из Уганды, который пртиехал в Японию для участия в Олимпиаде в Токио, информирует Kyodo. По информации мэрии города, тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко последний раз видели в отеле полпервого ночи в пятницу.

В тот же день в полдень он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус. Спортсмена в его комнате не оказалось. Тогда о пропаже было сообщено в полицию.

Администрация японского города Идзумисано (префектура Осака) вместе с полицией ведет поиски Сэкитолеко.

«В настоящее время предпринимаются все возможные усилия для поиска пропавшего», — говорится в заявлении мэрии.

Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.