Стали известны подробности исчезновения угандийского тяжелоатлета в Японии
Стали известны подробности пропажи 20-летнего спортсмена из Уганды, который пртиехал в Японию для участия в Олимпиаде в Токио, информирует Kyodo. По информации мэрии города, тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко последний раз видели в отеле полпервого ночи в пятницу.
В тот же день в полдень он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус. Спортсмена в его комнате не оказалось. Тогда о пропаже было сообщено в полицию.
Администрация японского города Идзумисано (префектура Осака) вместе с полицией ведет поиски Сэкитолеко.
«В настоящее время предпринимаются все возможные усилия для поиска пропавшего», — говорится в заявлении мэрии.
Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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