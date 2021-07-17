Спортсменку-трансгендера защитят в Токио от нездорового интереса СМИ

Руководство Олимпийского комитета Новой Зеландии заявило, что тяжелоатлетка Лорел Хаббард (бывший мужчина-трансгендер, выступающий в супертяжелой весовой категории) находится под особой защитой в связи с нездоровым интересом СМИ.

Лорел станет первым трансгендером в истории Олимпиад, несмотря на то, что многие специалисты и спортсмены требовали не допускать ее до Игр. Тело Хаббард остается мужским даже после операции по смене пола и гормональной терапии, а это делает нечестной ее конкуренцию с тем, кто вырос и прожил всю жизнь как женщина.

Лорен не принимала участия в презентации олимпийской сборной Новой Зеландии. Ее общение со СМИ в Токио, как сообщает Inside the Games, будет дозированным.

При этом сама Хаббард ранее говорила, что считает свое выступление на Играх-2020 не просто спортивным мероприятием, но и важным шагом для укрепления разнообразия и толерантности в мире спорта.