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Спортсменку-трансгендера защитят в Токио от нездорового интереса СМИ

07:59
Лорел Хаббард. Фото Twitter
Лорел Хаббард. Фото Twitter
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Руководство Олимпийского комитета Новой Зеландии заявило, что тяжелоатлетка Лорел Хаббард (бывший мужчина-трансгендер, выступающий в супертяжелой весовой категории) находится под особой защитой в связи с нездоровым интересом СМИ.

Лорел станет первым трансгендером в истории Олимпиад, несмотря на то, что многие специалисты и спортсмены требовали не допускать ее до Игр. Тело Хаббард остается мужским даже после операции по смене пола и гормональной терапии, а это делает нечестной ее конкуренцию с тем, кто вырос и прожил всю жизнь как женщина.

Лорен не принимала участия в презентации олимпийской сборной Новой Зеландии. Ее общение со СМИ в Токио, как сообщает Inside the Games, будет дозированным.

При этом сама Хаббард ранее говорила, что считает свое выступление на Играх-2020 не просто спортивным мероприятием, но и важным шагом для укрепления разнообразия и толерантности в мире спорта.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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