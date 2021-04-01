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В МОК подтвердили, что российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде под флагом ОКР

1 апреля 2021, 23:15
Российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ на крупных турнирах до конца 2022 года. Фото Андрей Голованов / ОКР
Российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ на крупных турнирах до конца 2022 года. Фото Андрей Голованов / ОКР

Российские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио смогут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета, — цитирует пресс-службу МОК ТАСС 1 апреля. — Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора».

На Играх в Токио россияне будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11049523

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