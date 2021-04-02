Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Американский журналист высказал мнение об использовании музыки Чайковского вместо гимна России

00:33
Петр Ильич Чайковский. Фото classicalmusicnews.ru.
Петр Ильич Чайковский. Фото classicalmusicnews.ru.

Американский журналист Филип Херш, освещающий Олимпийские игры, рассказал, что он думает об использовании музыки Петра Чайковского вместо гимна России в случае победы российских спортсменов на соревнованиях.

«Ирония использования музыки Чайковского в качестве временной замены государственного гимна России просто поразила меня: страна с отвратительными антигомосексуальными законами празднует свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своем Twitter.

По решению CAS, принятому по итогам спора ВАДА и РУСАДА, российские спортсмены не могут выступать под своим флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также на чемпионатах мира. Также не может исполнятся гимн России в случае победы россиян. Музыка Петра Чайковского использовалась, в частности, на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...