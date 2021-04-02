Американский журналист высказал мнение об использовании музыки Чайковского вместо гимна России

Американский журналист Филип Херш, освещающий Олимпийские игры, рассказал, что он думает об использовании музыки Петра Чайковского вместо гимна России в случае победы российских спортсменов на соревнованиях.

«Ирония использования музыки Чайковского в качестве временной замены государственного гимна России просто поразила меня: страна с отвратительными антигомосексуальными законами празднует свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своем Twitter.

The irony of using Tchaikovsky's music as a temporary substitute for the RUS National Anthem just hit me: a country with repellent anti-gay laws and institutionalized homophobia is celebrating its sports successes with the music of a genius who was gay. — Philip Hersh (@olyphil) March 27, 2021

По решению CAS, принятому по итогам спора ВАДА и РУСАДА, российские спортсмены не могут выступать под своим флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также на чемпионатах мира. Также не может исполнятся гимн России в случае победы россиян. Музыка Петра Чайковского использовалась, в частности, на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.