Назван срок подачи заявок на нейтральный статус российскими легкоатлетами для участия в Олимпиаде

На сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) опубликован регламент по выдаче нейтрального статуса.

В соответствии с ним российские спортсмены для участия в Олимпиаде в Токио должны подать свои заявки на получение нейтрального статуса до 7 июня.

Окончательный список участников Олимпиады в Токио должен быть утвержден не позже 5 июля.

Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Согласно решению World Athletics, на Играх смогут выступить не более 10 российских спортсменов.

?Напомним, согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.