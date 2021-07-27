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В Кремле прокомментировали победы россиян на Олимпиаде в Токио

13:24
Дмитрий Песков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Песков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о победах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что очень был урожайный день предыдущий на медали разного достоинства, ну прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента», — сказал Песков журналистам.

На данный момент российская команда завоевала пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на Олимпийских играх.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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