Британская байдарочница разрыдалась после 56 штрафов в финале Олимпиады в Токио

Британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, разрыдалась после финала Олимпиады-2020 в Токио. Девушка получила 56 штрафов и заняла последнее, десятое место.

За свое выступление она получила 177,09 балла. Первой стала немка Рикарда Функ, второй — испанка Маялен Чурро. Замкнула тройку австралийка Джессика Фокс.

«Она отличная спортсменка, но первый штраф подкосил ее. Затем она просто пыталась всеми силами сохранить самообладание», — прокомментировала выступление Вудс бронзовый призер Олимпиады-2004 Хелен Ривз.