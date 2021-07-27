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Британская байдарочница разрыдалась после 56 штрафов в финале Олимпиады в Токио

12:48
Кимберли Вудс. Фото The Telegraph
Кимберли Вудс. Фото The Telegraph

Британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, разрыдалась после финала Олимпиады-2020 в Токио. Девушка получила 56 штрафов и заняла последнее, десятое место.

За свое выступление она получила 177,09 балла. Первой стала немка Рикарда Функ, второй — испанка Маялен Чурро. Замкнула тройку австралийка Джессика Фокс.

«Она отличная спортсменка, но первый штраф подкосил ее. Затем она просто пыталась всеми силами сохранить самообладание», — прокомментировала выступление Вудс бронзовый призер Олимпиады-2004 Хелен Ривз.

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