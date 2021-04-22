В Госдуме отреагировали на решение МОК запретить преклонять колено на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) показывать кулак или преклонять колено в поддержку меньшинств на Олимпийских играх в Токио.

«Давно надо было запретить проявлять любые политические жесты на международных соревнованиях. Все спортсмены из разных стран, у них разная религия, разные политические страны. Люди, которые приходят на стадион болеть за свою страну, должны хотя бы там не подвергаться активной политической атаке. Сейчас политика активно вмешивается в спорт, мы видели это на примере отмены чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Мы видим и политические нападки на нашу страну. МОК уже давно должен был прибегнуть к таким решениям. Спорт должен был свободным от политики», — сказал Свищев «СЭ».

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Преклонение колена — это знак солидарности, который направлен на борьбу с расизмом и неравенством.

22 апреля спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил не приезжать на Олимпиаду тем, кто против запрета на политические жесты.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

(Владимир Пушкарев)