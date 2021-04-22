Губерниев предложил не приезжать на Олимпиаду тем, кто против запрета политических жестов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) показывать кулак или преклонять колено в поддержку меньшинств на Олимпийских играх в Токио.

«Абсолютно справедливое решение. Более того, нарушителей нужно очень жестко наказывать. Выражать свои чувства нужно внутри себя. Здесь самая выгодная ситуация у каноистов, они в принципе выступают на одном колене. Пусть отдуваются за всех (смеется). Представьте, что было бы, если в байдарках или в синхронном плавании спортсмены вставали на колено. Прямо по середине бассейна! МОК — молодцы, делают все правильно. Кто не согласен, пусть не приезжает», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев выразил свое мнение, какие санкции были бы справедливы для спортсменов, нарушивших данные запреты.

«Я вспоминаю, как сербского пловца Чавича дисквалифицировали за футболку с изображением политических лозунгов. Это неприемлемо. Понятно, что — спорт часть политики. Но МОК грамотно борется с этим. Думаю, что справедливыми будут любые наказания вплоть до дисквалификации спортсменов», — добавил Губерниев.

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Преклонение колена — это знак солидарности, который направлен на борьбу с расизмом и неравенством.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

(Владимир Пушкарев)