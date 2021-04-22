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Валуев назвал вынужденным решение МОК запретить спортсменам преклонять колено на Олимпиаде

15:00
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал вынужденным решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам преклонять колено в знак поддержки акции Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио (Япония).

«Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов? К сожалению, решение Международного олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», — цитирует RT Валуева.

Ранее Валуев поддержал решение МОК запретить спортсменам поддерживать Black Lives Matter на Олимпиаде.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/855562-valuev-olimpiada-reshenie-mok

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