Валуев назвал вынужденным решение МОК запретить спортсменам преклонять колено на Олимпиаде
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал вынужденным решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам преклонять колено в знак поддержки акции Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио (Япония).
«Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов? К сожалению, решение Международного олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», — цитирует RT Валуева.
Ранее Валуев поддержал решение МОК запретить спортсменам поддерживать Black Lives Matter на Олимпиаде.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/855562-valuev-olimpiada-reshenie-mok
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