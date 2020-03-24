Трефилов прокомментировал возможный перенос Олимпиады-2020

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов отметил, что не поддерживает перенос Олимпиады-2020.

— Для меня стало новостью, когда руководитель Международной федерации гандбола Хассан Мустафа сказал, что возможно присутствие команд на Олимпиаде без отбора, — цитирует ТАСС Трефилова. — Я, если честно, не понимаю, как они будут делить эти команды. И как они будут отбираться? Этого я тоже не знаю, врать не буду.

Отодвигать? Это тоже не лучший выход. А на сколько? А что со следующими Играми? Мы ведь нарушаем все циклы. Но, опять же, для этого есть люди постарше и, может, поумнее. Все будет зависеть от положения в Японии. Я был там недавно, там люди дисциплинированные.

Не все согласятся? Тогда может повториться 80-й год (бойкот Олимпиады в Москве), чего тоже не хотелось бы, потому что как ни крути, но Олимпиада — это серьезная штука, в которую вложено за четыре года очень много. И что же получается, все насмарку? Все это достаточно тяжело.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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