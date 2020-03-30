Свищев приветствует перенос Олимпиады-2020

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение о новых датах проведения Олимпиады. Из-за пандемии коронавируса Игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

— Приветствуем, что названы новые даты Олимпиады и Паралимпиады в Токио, что дает определенность и стабильность, — заявил Свищев. — Это очень важно для спортсменов, которые теперь могут выстраивать свои планы подготовки. Хорошо и для болельщиков, которые смогут спланировать свои поездки на Игры в следующем году. Надеюсь, что мир победит эпидемию коронавируса, что будут решены другие связанные с этим проблемы, и спорт будет постепенно восстанавливаться.

И, конечно, новые даты Игр дают российским спортивным федерациям и спортивным функционерам больше возможностей, больше времени для того, чтобы ликвидировать существующие пробелы, прежде всего, в вопросе восстановления в правах наших федераций. Теперь есть больше шансов, чтобы наша команда на Играх выступила под российским флагом и с гимном. Нужно взять максимум полезного из сложившихся обстоятельств.

Вместе с тем, есть определенные опасения, связанные со значительным уменьшением времени между проведением зимней и летней Олимпиад. С учетом новых дат ОИ важно не допустить недостатка финансирования зимней Олимпиады, чтобы спортсмены зимних видов спорта не остались без возможности полноценной подготовки. Временной задел между Играми теперь небольшой, призываю коллег обратить на это внимание, рассчитываю на их дальновидность.

Самое искреннее пожелание нашим да и спортсменам всех стран — продолжать готовиться и «во всеоружии» предстать на главных мировых спортивных соревнованиях в следующем году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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