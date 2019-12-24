Станислав Поздняков: «Сделаем все, чтобы наши атлеты выступили в Токио-2020 под российским флагом»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что решение наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями, наложенными на российский спорт Всемирным антидопинговым агентством, было единогласно поддержано на заседании исполкома ОКР.

— Исполнительный комитет принял решение продержать решение набсовета РУСАДА — отметил Поздняков. — Я оглашу эту позицию на заседании членов РУСАДА в пятницу. Вследствие этого ВАДА вынуждено будет обратиться истцом в Спортивный арбитражный суд. Ответчиком будет выступать РУСАДА. Но при этом предусмотрено участие в процессе третьей стороны, заинтересованной в исходе дела. Мы приняли решение выступить этой третьей стороной в части нарушения Олимпийской хартии и защиты интересов ОКР. Для этого нами были выбраны юридические фирмы, которые будут представлять нас в суде. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши атлеты выступили в Токио под российским флагом. (Антон Бабошин)