Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков остался доволен новой формой, в которой спортсмены нашей страны выступят на Играх в Токио.

— Меня от увиденного переполняют приятные эмоции, — сказал Поздняков журналистам. — Эту коллекцию мы долгое время готовили вместе с коллегами, по понятным причинам согласовывали с МОК. Мы проделали большую работу, чтобы все предметы соответствовали решению CAS. Дизайнерам было непросто, но мы справились. Мы не могли использовать флаг России, но могли его цвета. И вы сами видели, что в представленных вещах флаг видится очень отчетливо.

Уверен, мы не разочаровали ни спортсменов, ни болельщиков. Форма отлично сидит на ребятах. А, к примеру, женский красный костюм — просто отпад. Эта экипировка станет нашим счастливым талисманом на Играх в Токио, до которых, как вы знаете, осталось ровно 100 дней. (Антон Бабошин)