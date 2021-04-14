Исинбаева рассказала, что вакцинирование на Олимпиаде будет добровольным

Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева рассказала «СЭ», что поедет на Олимпиаду в Токио, которая состоится с 23 июля по 8 августа.

— Вы сами планируете поездку на Олимпиаду в Токио?

— Да, я еду в Японию как член комиссии спортсменов МОК. Планирую вылететь 17 июня. До открытия — 23 июня — у нас будет много активностей. Заседание комиссии спортсменов, других комиссий, куда я вхожу, и, конечно, сессия МОК под председательством главы организации Томаса Баха. Это будет Олимпиада с большими ограничениями, но, надеюсь, хоть как-то удастся поддержать наших спортсменов.

— Выступать практически без зрителей — это проблема?

— Сложно сказать. У меня никогда не было опыта выступления на крупных турнирах без зрителей. Наличие болельщиков на трибунах всегда было для меня главным мотивирующим фактором. Чем их больше, тем легче прыгать, больше поддержки, больше эмоций. Но есть и спортсмены, которым зрители, наоборот, мешали. Однако прошлый год, особенно период полного локдауна, так потряс всех, что сегодня они готовы выступать при любых обстоятельствах. Главное — показать результат, реализовать весь потенциал, не потерять соревновательной искры. Уверена, что в этом году спортсмены более чем мотивированы поехать в Токио.

— Будет ли вакцинирование от коронавируса обязательным пунктом для спортсменов и официальных лиц на Играх?

— Вакцинирование будет добровольным. Обязательств никаких нет, но лично я буду делать прививку от коронавируса и полечу в Японию со спокойной душой. Во-первых, я не заражу никого. Во-вторых, наличие прививочного паспорта позволит легче перемещаться, даже въехать в Японию. У них очень жесткие ограничения. И будет обидно, если тебя заразят по пути в Токио, и ты полетишь обратно домой.

— Остановите выбор на российской вакцине?

— Да, «Спутник V».

(Тимур Ганеев)