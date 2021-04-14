Андрей Минаков: «Поучаствовать в показе формы предложили через Instagram»

Призер чемпионата мира пловец Андрей Минаков, в качестве модели поучаствовавший в представлении новой формы российских олимпийцев, поделился впечатлениями и сравнил модный показ с заплывами.

— Мне понравилась вся коллекция, — сказал Минаков «СЭ». — Пока сложно что-то выделить, какой-то один предмет, глаза разбегаются. Но мне понравилась и парадная форма, и повседневная. Слабых мест нет. Полотенце для бассейна классное, солнцезащитные очки. Как получил предложение поучаствовать в показе? Через Instagram. Долго не думал, таких возможностей упускать нельзя.

— Что легче, пройти по подиуму в новой форме или дать «полтинник» кролем?

— Определенно, «полтинник» — встал на старт и полетел. А на подиуме нужно следить за каждым шагом, не терять концентрацию, не отвлекаться и все время быть в приподнятом настроении, чтобы показ получился на все сто. Хотя мне не привыкать выступать на публике, но все привыкли видеть меня в плавках. И даже когда просили сделать что-либо на камеру, хотелось по привычке показать торс (смеется).

— Вы отобрались в Токио, представили форму, что дальше?

— Сначала надо закрыть долги по учебе, которые накопились за две недели, у нас с этим строго. А дальше готовиться к майскому чемпионату Европы. (Антон Бабошин)