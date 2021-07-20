Стало известно, во сколько Японии обошлась организация Олимпиады-2020
Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сообщил, сколько было потрачено на организацию Олимпийских игр в Токио. По его словам, сумма равна 15,4 миллиарда долларов.
«Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли Правительство Японии и Правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», — сказал Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Кроме того, он отметил, что бюджет Игр после переноса на год в связи с пандемией изменился. Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.
Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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