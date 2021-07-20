Стало известно, во сколько Японии обошлась организация Олимпиады-2020

Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сообщил, сколько было потрачено на организацию Олимпийских игр в Токио. По его словам, сумма равна 15,4 миллиарда долларов.

«Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли Правительство Японии и Правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», — сказал Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, он отметил, что бюджет Игр после переноса на год в связи с пандемией изменился. Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.