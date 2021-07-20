Пропавшего тяжелоатлета из Уганды нашли в префектуре Миэ

Пропавший в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сэкитолеко найден на территории префектуры Миэ, информирует агентство Kyodo.

20-летний спортсмен пропал на прошлой неделе в городе Идзумисано префектуры Осака, где базировалась команда. Он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование, а его номер оказался пуст.

Позже выяснилось, что уже во время его пребывания в Японии его мировой рейтинг снизился и он больше не может участвовать в Олимпийских играх. Поэтому он, а также его тренер должны были вернуться на родину.

Однако Сэкитолеко решил поступить иначе. Он не захотел возвращаться в неблагополучную Уганду, а решил найти работу в Японии. В доказательство этому в номере была найдена записка, в которой он рассказал, что не вернется в страну, где тяжело жить, и хочет благоустроиться в Японии. Также он оставил записку, котороя предназначалась для жены в Уганде.