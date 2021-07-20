Первый канал объявил, как покажет Олимпиаду в Токио

Первый канал будет освещать летнюю Олимпиаду в Токио. Отмечается, что самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться как в прямом эфире, так и в записи в телевизионном эфире и в цифровой среде.

«Олимпийское телевещание Первого канала будет осуществляться из Токио со всех 42 объектов Игр. Первый канал также станет передавать изображение почти с двух десятков собственных камер, которые установит на олимпийском стадионе в Токио, где пройдет церемония открытия, а также на ключевых для российских спортсменов и зрителей соренованиях. Новостные бригады и олимпийская студия Первого канала в Токио будут обеспечивать нашим зрителям самый оперативный и эксклюзивный доступ ко всему происходящему на Играх. Ежедневно вечером в эфир будут выходить Дневники Олимпиады», — говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

23 июля Первый будет вести прямую трансляцию с церемонии открытия Игр (начало — 14.00 по московскому ремени, повтор — 21.30).

На неделе с 26 июля Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины — индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины — индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женский волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

На неделе с 2 августа Первый канал покажет финальные соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские водное поло и гандбол, пляжный волейбол).