Первый канал объявил, как покажет Олимпиаду в Токио
Первый канал будет освещать летнюю Олимпиаду в Токио. Отмечается, что самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться как в прямом эфире, так и в записи в телевизионном эфире и в цифровой среде.
«Олимпийское телевещание Первого канала будет осуществляться из Токио со всех 42 объектов Игр. Первый канал также станет передавать изображение почти с двух десятков собственных камер, которые установит на олимпийском стадионе в Токио, где пройдет церемония открытия, а также на ключевых для российских спортсменов и зрителей соренованиях. Новостные бригады и олимпийская студия Первого канала в Токио будут обеспечивать нашим зрителям самый оперативный и эксклюзивный доступ ко всему происходящему на Играх. Ежедневно вечером в эфир будут выходить Дневники Олимпиады», — говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.
23 июля Первый будет вести прямую трансляцию с церемонии открытия Игр (начало — 14.00 по московскому ремени, повтор — 21.30).
На неделе с 26 июля Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины — индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины — индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женский волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).
На неделе с 2 августа Первый канал покажет финальные соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские водное поло и гандбол, пляжный волейбол).
В команде Первого канала будут работать и сами олимпийцы: Мария Ласицкене и Сергей Шубенков (легкая атлетика), Анна Вяхирева (гандбол), Глеб Бакши (бокс), Яна Данилова (регби), Ангелина Мельникова, Никита Нагорных, Артур Далалоян и Давид Белявский (спортивная гимнастика), Андрей Минаков (плавание), Елена Веснина (теннис), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол), Алексей Рубцов (скалолазание), Алла Шишкина (синхронное плавание), Денис Дмитриев (велоспорт), Анна Тимофеева (водное поло), олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Мамун и др.
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