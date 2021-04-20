«Средний палец миру»: в Норвегии удивлены олимпийской формой России

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт негативно высказался о форме российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде в Токио.

«Это как средний палец для всего остального мира. Никто не видит разницы, никто ее не замечает и не комментирует то, что происходит. Это показывает, что санкции в адрес России — это пародия», — приводит слова комментатора NRK.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

14 апреля, в Москве состоялась презентация Олимпийской коллекции от ZASPORT, официального экипировщика ОКР.

19 апреля российский комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на высказывание норвежского коллеги о форме российских атлетов.

Летние олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.