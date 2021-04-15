За 100 дней до старта Игр XXXII Олимпиады в Токио, 14 апреля, в Москве состоялась презентация Олимпийской коллекции от ZASPORT, официального экипировщика Олимпийского комитета России. Объединенный показ состоял из двух частей.

Сначала была представлена экипировка для спортсменов и официальной делегации, в которой команде ОКР предстоит выступать в Японии. Вторая половина была посвящена коллекции для болельщиков, которую любой желающий в скором времени сможет приобрести в магазинах.

14 апреля. Москва. Евгений Плющенко с сыном Александром и супругой Яной Рудковской на презентации. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гимн в душе, цвета флага — на форме

Гости, среди которых было много узнаваемых лиц, в том числе и спортсменов, как бывших, так и действующих, начали собираться еще часа за полтора до показа. Самое большое внимание — к хозяйке вечера Анастасии Задориной и главе ОКР Станиславу Позднякову. Чуть позже приехал министр спорта Олег Матыцин. Улыбаются и с удовольствием общаются фигуристы Екатерина Боброва и Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном, певица Анита Цой, почетный президент ОКР Александр Жуков, четырехкратный олимпийский чемпион и глава национальной федерации плавания Владимир Сальников с женой, телеведущая Анна Шатилова и многие другие. К началу дефиле в зале яблоку было негде упасть.

А ведь площадка была выбрана просторная — знаменитый павильон «Космос», после недавней реконструкции ставший украшением ВДНХ и всей российской столицы. Космическая тема была обыграна организаторами не только за счет присутствия большого количества звезд. И музыка, и оформление импровизированного подиума соответствовали, а перед началом презентации состоялся и сеанс связи с МКС.

После приветствия космонавтов прямо с орбиты собравшиеся увидели, наконец, саму форму. Конечно, многие из присутствовавших в зале уже были знакомы с коллекцией в том или ином виде. Ведь, как говорил Поздняков после недавнего заседания исполкома ОКР, все эскизы предварительно согласовывались с МОК.

Напомним, что согласно декабрьскому вердикту Спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА на Россию наложены санкции — в том числе в виде двухлетнего запрета на использование гимна, флага и названия «сборная России». Он распространяется и на экипировку команд, выступающих на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира. Поэтому дизайнерам пришлось потрудиться и проявить аккуратность. Но результат не разочаровал.

— От увиденного меня переполняют приятные эмоции, — сказал Поздняков журналистам после показа. — Эту коллекцию мы долгое время готовили вместе с коллегами. Проделали большую работу, чтобы все предметы соответствовали решению CAS. Мы не могли использовать флаг России, но могли брать его цвета. И вы сами убедились, что в представленных вещах флаг видится очень отчетливо.

Кстати, еще до начала презентации прессе удалось разговорить Плющенко, и двукратный олимпийский чемпион признался, что уже видел новую форму и остался впечатлен.

— Герб, гимн и флаг у наших спортсменов должны быть в сердце, в душе и в голове, — отметил Плющенко. — Конечно, хочется, стоя на верхней ступени пьедестала, слышать российский гимн и видеть флаг страны. Но такое время сейчас. Уверен, наши спортсмены все это преодолеют. Главное — все знают, откуда они родом, за какую страну они выступают и ради чего. Надеюсь, эта ситуация их только раззадорит, добавит спортивной злости и они покажут классный результат. Экипировка комфортная, стильная, классная, интересная. Я всегда за то, чтобы было и удобно, и стильно. Наши спортсмены на Играх всегда выделяются.

А министр Матыцин, также оценивший дизайн новой формы российских олимпийцев, отметил и то, как место проведения показа гармонировало с его целью. Особенно в свете недавно отмечавшегося 60-летия полета Юрия Гагарина.

— Поздравляю ОКР, ZASPORT и всех, кто принимал участие в создании коллекции, — сказал министр. — Очень символично, что форму представили в павильоне «Космос». Ведь космос ассоциируется с победами и достижениями нашей страны, стремлением быть первыми. Это же движет и нашими спортсменами. Одежда всегда создает настроение, и те, кто был сегодня в зале, им прониклись — желанием доказать, что наша страна является великой спортивной державой. Каждый из предметов коллекции имеет свою изюминку и по-своему уникален.

4 апреля. Москва. Презентация олимпийской формы спортсменов сборной России на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Веер, иероглифы, волна

Действительно, у коллекции очень много разных «фишек». А предметов в ней более шести десятков. Здесь и парадная форма для торжественных церемоний, и спортивные костюмы, и повседневная одежда — футболки, шорты, толстовки. А также пляжные принадлежности и большое количество различных аксессуаров — солнцезащитные очки, кепки, платки. Не забыли и про обувь. А сложить все это можно в удобные чемоданы и спортивные сумки. Такие комплекты получат все члены российской делегации на Играх в Токио.

— Для меня большая честь одевать российских спортсменов, — подчеркнула Задорина. — Желаем им удачи, побед и будем за них болеть. Для этой формы мы выбрали футуристический стиль. Обыграли в том числе и то, что все побывавшие в Японии говорят, что это нечто космическое.

Поэтому в спортивной форме, к примеру, использована высокотехнологичная ткань — легкая и отводящая лишнюю влагу. Надписи на одежде выполнены специально разработанным шрифтом, стилизованным под иероглифы. Но японские мотивы можно увидеть не только в этом. Полоски в цветах российского триколора на разных предметах коллекции выполнены в форме традиционного веера, узор на чемоданах похож на побеги бамбука, а орнамент на футболках и подошве кроссовок вдохновлен знаменитой гравюрой «Большая волна в Канагаве». А еще на внутренней стороне костюмов можно будет найти изображение оберега — пожелание удачи.

— Думаю, мы не разочаровали ни спортсменов, ни болельщиков, — считает Поздняков. — Форма отлично сидит на ребятах. А от себя скажу, что парадный женский красный костюм для церемонии открытия — просто отпад. Я его раньше видел только на картинках, и там он выглядел гораздо скромнее, чем вживую. Эта экипировка станет нашим счастливым талисманом на Играх в Токио.

Были показаны и предметы, по словам Задориной, предназначенные для болельщиков, — например футболки и бейсболки с надписями «Россия». Дизайнер напомнила, что согласно решению правительства Японии зрителей из-за рубежа в страну не пустят. Но можно приобрести что-то из коллекции и таким образом поддержать сборную и свой любимый вид спорта.

Спортсмены на подиуме

Еще одним запоминающимся шагом стало то, что одежду на показе демонстрировали не только профессиональные модели, но и сами спортсмены. В том числе и те, кто уже отобрался на Игры в Токио или еще имеет шансы это сделать. Среди тех, кто продефилировал перед зрителями, были олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, ныне выступающая в серфинге, пловцы Андрей Минаков и Николай Снегирев, юный скейтбордист Саша Гусев, скалолазка Юлия Каплина, прыгун в воду Руслан Терновой, гимнастка Ульяна Донскова и другие.

— Мне понравилась вся коллекция, — сказал Минаков «СЭ» после презентации. — Пока сложно что-то выделить, какой-то один предмет, глаза разбегаются. Но понравилась и парадная форма, и повседневная. Слабых мест нет. Полотенце для бассейна классное, солнцезащитные очки. Как получил предложение поучаствовать в показе? Написали в Instagram. Долго не думал, таких возможностей упускать нельзя.

— Что легче, пройти по подиуму в новой форме или дать «полтинник» кролем?

— Определенно, «полтинник» — встал на старт и полетел. А на подиуме нужно следить за каждым шагом, не терять концентрацию, не отвлекаться и все время быть в приподнятом настроении, чтобы показ получился на все сто. Хотя мне не привыкать выступать на публике, но все привыкли видеть меня в плавках. И даже когда просили сделать что-либо на камеру, хотелось по привычке показать торс (смеется).

А олимпийская чемпионка в фигурном катании Екатерина Боброва отметила качество формы и сказала, что олимпийскую одежду от ZASPORT носит с удовольствием.

— Очень важно, чтобы форма была удобная, потому что в ней мы живем — кроме баула с экипировкой, спортсмены на Олимпиаду одежды не берут, — сказала Боброва. — В форме из Пхенчхана я хожу до сих пор и в восхищении, например, от обуви, она комфортная и просто неубиваемая. Иногда бывало, что форма дольше сезона не выдерживала, но в ZASPORT я уверена. А еще предметов много, и их можно с радостью дарить близким и друзьям как ценный сувенир.

Оценить все прелести новой коллекции спортсмены, которые попадут в состав олимпийской команды, смогут с 1 июля. Именно в этот день в Москве откроется официальный экипировочный центр ZASPORT. А сами Игры в Токио, перенесенные с прошлого года из-за пандемии COVID-19, стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.