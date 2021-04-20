Губерниев о норвежском комментаторе: «Он может смело идти в жопу. Я тоже ему спокойно покажу фак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на высказывание норвежского комментатора Яна Петтера Салтведта о дизайне формы российских спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио.

«Если норвежский комментатор — приверженец демократических ценностей, то он должен знать, что решение суда окончательно и бесповоротно. Если он хочет поучить суд, то может обратиться в самые разные инстанции, где его с огромным удовольствием пошлют в жопу. Что касается фака — я с удовольствием увижу его и лично покажу ему, гордо констатируя появление нашей команде в форме, которая была одобрена CAS. Когда они видят меня, в лицо никогда ничего не говорят. Они трусы. В демократической стране есть решение. Окончательное и бесповоротное. По всему остальному он может смело идти в жопу. Я тоже ему спокойно покажу фак. Это заочная история. Как только он увидит кого-то из российской делегации или меня, то засунет свой язык в жопу и будет улыбаться. Лицемерие», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт сказал, что форма российских спортсменов «средний палец в лицо остальному миру» и назвал «пародией» санкции в отношении России.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Константин Колмаков)