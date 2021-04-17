Сборная США представила форму для церемонии закрытия Олимпиады-2020 в Токио

Сборная США представила форму для церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Компания Ralph Lauren опубликовала в Instagram фотографии новой формы. Бренд является экипировщиком сборной на протяжении семи лет.

«После года изоляции эти летние игры являются истинным свидетельством стойкости человеческого духа и универсальной силы спорта, которая заряжает энергией и объединяет мир.

Собираясь вместе, чтобы праздновать и соревноваться, мы также должны принять на себя ответственность за защиту планеты, которую мы все называем своим домом. В рамках этого мы гордимся тем, что продолжаем инвестировать и масштабировать инновации в области устойчивого развития — одевать лучших и ярких спортсменов нашей страны в одежду, которая была создана нами", — сказал Дэвид Лорен, директор по инновациям и вице-председатель совета директоров компании.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.