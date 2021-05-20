Состав женской сборной по борьбе на Игры определится в начале июля

Сборы на последнем этапе подготовки к Олимпиаде в Токио национальная команда проведет в Болгарии, Сочи и Владивостоке, сообщил первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев на пресс-конференции в рамках проекта «Медиа-центр Команды ОКР».

«Осталось всего два месяца до начала Олимпийских игр, позади очень плотный график соревнований, - сказал Муртузалиев, курирующий в ФСБР женскую борьбу. - Женская сборная впервые поедет на Игры в полном составе. Хотя после предолимпийского чемпионата мира у нас была всего одна лицензия из шести возможных - у Кати Полищук. Наша команда выиграла в Казахстане два золота, но в неолимпийских категориях. Поэтому наша задача была очень трудной - на двух квалификационных турнирах добрать пять путевок. На европейском отборе мы выиграли две лицензии. А в Софии, на мировой квалификации, где у нас был последний шанс, команда сумела собраться и сотворить спортивное чудо. Хочу поблагодарить всех девушек - Ольгу Хорошавцеву, Веронику Чумикову, Любовь Овчарову, Ханум Велиеву, нашего капитана и олимпийскую чемпионку Наталью Воробьеву, и их тренеров. Недавно у нас также прошел предолимпийский чемпионат России в Улан-Удэ, организовано все было на очень высоком уровне.

Теперь команде предстоит сбор в Болгарии, в среднегорье. После него сборная отправится на международный турнир в Польше, где в каждой категории от нас выступит по три девушки. Потом команда проведет сбор в Сочи, именно там после тренерского совета в начале июля будут названы имена тех, кто поедет на Игры. И дальше - последний сбор во Владивостоке».

Турнир по борьбе в Токио пройдет во второй половине Игр - борцы греко-римского стиля будут выходить на ковер с 1 по 4 августа, вольники с 4 по 7 августа, а женский турнир продлится с 1 по 7 августа.

(Антон Бабошин)