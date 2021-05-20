Когуашвили нацелен на пять золотых медалей в Токио

Возросшая конкуренция на мировом уровне не позволила российским борцам греко-римского стиля отобраться на Олимпийские игры в Японии полным составом, считает главный тренер национальной команды Гоги Когуашвили.

«То, что мы не получили одну лицензию - не следствие нашей слабости, а свидетельство возросшей конкуренции в мире, - сказал Когуашвили на пресс-конференции в рамках проекта «Медиа-центр Команды ОКР». - Да, в чем-то нам помешал коронавирус, но мы со своей стороны постарались сделать все возможное. Дважды не хватало буквально каких-то сантиметров - на европейском отборе в полуфинале уступил перспективный Милад Алирзаев, на мировом на этой же стадии проиграл олимпийский чемпион Давит Чакветадзе.

Прогнозы? Меня устроит, если все пять членов нашей команды станут олимпийскими чемпионами. Каждый из них готов бороться как минимум в финале. Соперники во многих весах очень грозные, но непобедимых не бывает. У нас есть и чемпион мира в весе до 60 кг Сергей Емелин, и один из лидеров в категории до 97 кг Муса Евлоев. В весе до 77 кг нам еще предстоит сделать выбор между двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым и чемпионом мира-2018 Александром Чехиркиным.

Команда планомерно готовится, сейчас идет горный сбор. Второй пройдет в Подмосковье, а с 14 по 30 июля будем готовиться во Владивостоке. 1 августа вылетаем в Токио».

Cборная России получила пять из шести возможных лицензий на Игры в Токио в греко-римской борьбе - команда не будет представлена в весе до 87 кг.

(Антон Бабошин)