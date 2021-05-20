Глава МОК Бах отложил визит в Японию до июля из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перенес визит в Японию, который запланировал на май, сообщает Japan Times со ссылкой на Kyodo.

По информации СМИ, Бах перенес визит из-за усугубления ситуации с коронавирусом в Японии и теперь планирует приехать 12 июля.

Ранее стало известно, что Бах планировал 17 мая посетить мероприятие в Хиросиме. А 18 апреля встретиться с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Ожидалось, что стороны подтвердят свою приверженность проведению Олимпийских игр в полной безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии турнир был перенесен на год. Соревнования запланированы с 23 июля по 8 августа 2021 года.