Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России

13:34

Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России.

Сегодня, 11 сентября, Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио.

«Дорогие друзья, смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях, — сказал Путин после вручения госнаград российским олимпийцам в эфире «Матч ТВ». — Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине. Связали даже сегодняшний день и награды с выдающимся деятелем нашей страны — Александром Невским. Я, когда выступал в начале, сказал серьезные слова: вы гордость России. Хочу подтвердить это еще раз. Так и есть».

«Впереди и на лихом коне тот, кто добивается успеха. Это вы», — добавил он.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи
Токсиколог назвал причину массового отравления арбузом в Москве
Продавец магазина на Совхозной рассказала об арбузах после случаев отравления
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова