Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России.

Сегодня, 11 сентября, Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио.

«Дорогие друзья, смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях, — сказал Путин после вручения госнаград российским олимпийцам в эфире «Матч ТВ». — Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине. Связали даже сегодняшний день и награды с выдающимся деятелем нашей страны — Александром Невским. Я, когда выступал в начале, сказал серьезные слова: вы гордость России. Хочу подтвердить это еще раз. Так и есть».

«Впереди и на лихом коне тот, кто добивается успеха. Это вы», — добавил он.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.