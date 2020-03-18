Самолет вылетел из Японии за олимпийским факелом
Из аэропорта Токио в Афины вылетел самолет, который привезет в столицу Японии олимпийский огонь, сообщает Reuters. Изначально планировалось, что на нем полетит большая делегация организаторов Игр, включая главу оргкомитета Йосиро Мори и министра спорта Японии Сейко Хасимото.
Однако из-за эпидемии коронавируса делегация в Грецию не полетела.
Ранее стало известно, что эстафета олимпийского огня пройдет без зрителей, а передадут факел за закрытыми дверьми без гостей и представителей прессы.
По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено. Однако о переносе Олимпиады ничего не сообщалось.
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