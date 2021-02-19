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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россияне будут выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР

17:08
Эмблема ОКР. Фото AFP
Эмблема ОКР. Фото AFP

Российская команда на двух ближайших Олимпиадах будет выступать под названием ОКР (Олимпийский комитет России), сообщает пресс-служба МОК 19 февраля. Такое название получит команда на ближайших двух Играх.

Из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

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