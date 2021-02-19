Россияне будут выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР

Российская команда на двух ближайших Олимпиадах будет выступать под названием ОКР (Олимпийский комитет России), сообщает пресс-служба МОК 19 февраля. Такое название получит команда на ближайших двух Играх.

Из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.