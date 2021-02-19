Поздняков подтвердил, что россияне будут выступать на Олимпиадах как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение, опубликованное сегодня в документе МОК. В нем указаны предписания по использованию символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира — речь о символике, флаге, экипировке и музыкальном сопровождении, — цитирует Позднякова сайт ОКР. — По сути определен регламент.

Важно, что он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями-участниками мирового спортивного движения, в том числе Международным Паралимпийским комитетом, Ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию ВАДА, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения т.н. процедуры несоответствия по отношению к подписантам Всемирного антидопингового кодекса.

По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьезную обеспокоенность.

Мы считали необходимым как можно быстрее найти и зафиксировать, желательно документально, разумный баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов наших спортсменов и федераций. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ.

Что важно отметить. В Токио и Пекине наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность. Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит ее общественности.

Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК. Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира.

Мы понимаем, что в сегодняшнем документе МОК остаются еще некоторые моменты, которые потребуют дальнейшей детальной проработки. Но, думаю, что с учетом нашего конструктивного диалога мы придем к пониманию по всем вопросам. Задача у нас прежняя, неизменная — обеспечить соблюдение законных прав и интересов наших спортсменов".

Из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.