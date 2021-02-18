Конькобежка и велогонщица Хасимото станет главой оргкомитет Олимпиады-2020

Министр Японии по делам Олимпиады Сэйко Хасимото может возглавить оргкомитет Игр-2020 в Токио после ухода с поста Есиро Мори, информирует Kyodo News 18 февраля.

В четверг пройдет заседание совета директоров оргкомитета Олимпийских игр в Токио, на котором будут заниматься выбором нового председателя.

Бывшая конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад Хасимото является единственным кандидатом на вакантную должность.

Напомним, что п режний глава оргкомитета 83-летний Мори 12 февраля объявил об уходе в отставку из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

4 февраля Мори публично извинился за сказанное, однако мировая общественность и спонсоры Игр остались недовольны словами чиновника.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.