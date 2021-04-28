Решение о допуске японских болельщиков на Олимпиаду-2020 примут в июне

Министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамае Марукава заявила, что решение о допуске японских болельщиков на стадионы во время Олимпиады в Токио будет принято в июне.

«Что касается количества зрителей на стадионах, то мы договорились принять решение на этот счет в июне. Сейчас сложно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса», - приводит слова Марукавы ТАСС.

20 марта правительство Японии официально уведомило Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.