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Оргкомитет Олимпийских игры в Токио допустил проведение турнира без зрителей

16:13
Талисман Олимпийских игр в Токио и буддийские монахи. Фото Reuters
Талисман Олимпийских игр в Токио и буддийские монахи. Фото Reuters
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Глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассчитывают по возможности допустить местных болельщиков на спортивные объекты, однако, вариант проведения Игр полностью без зрителей по-прежнему не исключен, сообщает Kyodo.

«Мы готовы к проведению Игр без зрителей, но мы надеемся, что как можно больше болельщиков все-таки смогут их увидеть вживую», — рассказала она 28 апреля на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в стране действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира из-за выявления в Британии нового штамма коронавируса. Пока в Японию могут въехать только граждане страны и иностранцы, у которых есть долгосрочные визы или вид на жительство в Японии.

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