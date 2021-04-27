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Мацуев рассказал о работе над адаптацией концерта Чайковского для Олимпиады в Токио

19:09
Денис Мацуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Денис Мацуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Народный артист России Денис Мацуев рассказал о процессе адаптации концерта Петра Чайковского, который был одобрен в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Вместо российского гимна на&nbsp;двух ближайших олимпиадах будет использоваться музыка Чайковского.Концерт Чайковского стал гимном России на Олимпиаде. В редакции бежавшего в США музыканта

«Завтра во второй половине дня у нас будет встреча в Олимпийском комитете, где будем разговаривать предметно, — сказал Мацуев «СЭ». — Пока четкой информации нет. Я понимаю, что предстоит очень сложная работа. Гимн в среднем длится полторы минуты. Концерт Чайковского идет примерно 34 минуты. Необходимо сделать так, чтобы главная партия первой части концерта звучало завершено. Это очень сложно, ведь концерт постоянно находится в развитии. Все эти тонкости будем обсуждать завтра, когда уже встретимся, но задача стоит не из простых. Не хочется ничего порушить в этом гениальном произведении».

Мацуев также считает, что гимн все равно не может заменить ни одна музыка, какая бы гениальная она не была.

«Для меня, все равно, словосочетание «замена гимна» никак не вяжется. Ни одна гениальная музыка не заменит гимн России. Гимн — это самое святое, что есть для гражданина и патриота. А уж тем более для спортсмена, который получает золотую медаль на Олимпийских играх. Раз уж так легли карты, то мы должны в них играть. Когда только пошли разговоры о замене гимна, я сразу же предложил первый концерт Чайковского или второй концерт Рахманинова. Потому что это самая узнаваемая русская музыка», — добавил Мацуев.

22 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине. Данный фрагмент звучал в качестве замены гимна для российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

(Артем Бухаев)

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