Европарламент призвал отстранить Белоруссию от международных соревнований

Европарламент в проекте резолюции, посвященной ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, призывает Совет Евросоюза отстранить Белоруссию от международных соревнований.

В документе говорится об исключении страны из Международного олимпийского комитета и отстранении Белоруссии от участия в международных соревнованиях, включаю летнюю олимпиаду в Токио. Голосование о принятии резолюции состоится 10 июня.

Ранее в Минске из-за сообщения о минировании был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair. После этого был задержан летевший на этом судне бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.