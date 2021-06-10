Европарламент призвал отстранить Белоруссию от международных соревнований
17:52
Европарламент в проекте резолюции, посвященной ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, призывает Совет Евросоюза отстранить Белоруссию от международных соревнований.
В документе говорится об исключении страны из Международного олимпийского комитета и отстранении Белоруссии от участия в международных соревнованиях, включаю летнюю олимпиаду в Токио. Голосование о принятии резолюции состоится 10 июня.
Ранее в Минске из-за сообщения о минировании был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair. После этого был задержан летевший на этом судне бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Дополнительная информация:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0344_EN.pdf
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