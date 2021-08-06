Путин заявил, что попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта будут сходить на нет с 2022 года
22:51
Президент России Владимир Путин сказал, что с 2022 года попытки ограничить или «ущипнуть» РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет. Так он прокомментировал рестрикции международных спортивных организаций в отношении РФ, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.
«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере», — цитирует Путина ТАСС 6 августа.
Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и государственного гимна.
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