Путин заявил, что попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта будут сходить на нет с 2022 года

Президент России Владимир Путин сказал, что с 2022 года попытки ограничить или «ущипнуть» РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет. Так он прокомментировал рестрикции международных спортивных организаций в отношении РФ, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.

«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере», — цитирует Путина ТАСС 6 августа.

Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и государственного гимна.