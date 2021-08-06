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Путин заявил, что попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта будут сходить на нет с 2022 года

22:51
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин сказал, что с 2022 года попытки ограничить или «ущипнуть» РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет. Так он прокомментировал рестрикции международных спортивных организаций в отношении РФ, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.

«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере», — цитирует Путина ТАСС 6 августа.

Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и государственного гимна.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12079121

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Евгений Петров все материалы автора

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