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Путин полагает, что музыка Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде поможет миру узнать российскую классику

22:25
Владимир Путин. Фото «СЭ»
Владимир Путин. Фото «СЭ»
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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал глава государства, комментируя ситуацию вокруг отсутствия гимна РФ на Олимпиаде. Его слова 6 августа приводит ТАСС

Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА на Играх выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события