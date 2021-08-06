Путин полагает, что музыка Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде поможет миру узнать российскую классику
22:25
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.
«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал глава государства, комментируя ситуацию вокруг отсутствия гимна РФ на Олимпиаде. Его слова 6 августа приводит ТАСС
Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА на Играх выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
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