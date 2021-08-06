Путин полагает, что музыка Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде поможет миру узнать российскую классику

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал глава государства, комментируя ситуацию вокруг отсутствия гимна РФ на Олимпиаде. Его слова 6 августа приводит ТАСС

Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА на Играх выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.