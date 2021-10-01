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Привалова заявила, что решение о включении Ласицкене в состав олимпийской команды не было единодушным

10:49
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о том, как в состав сборной России на Олимпиаду-2020 была включена Мария Ласицкене.

«Я сама была спортсменкой и прекрасно понимала еще за месяц до Олимпийских игр, что в Маше и ее тренере Геннадии Габриляне можно быть уверенными после того, как они заявили, что успеют подготовиться к Токио, рассказав перед этим о ходе восстановления после травмы. Мне были предоставлены медицинские документы, свидетельствующие о том, что спортсменка скоро будет в строю. На том, что Машу необходимо включить в состав олимпийской команды, настаивал и главный тренер сборной Юрий Борзаковский, что тоже очень важно.

Это было почти консолидированное решение, но не единодушное. Но фамилии тех, кто сомневался в правильности решения включить в олимпийскую десятку спортсменку, пропустившую из-за травмы чемпионат России, я не вижу смысла сейчас называть. Все уже в прошлом, и я очень рада, что Маша полностью оправдала в Японии наши надежды», – приводит слова Приваловой ТАСС.

Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль с лучшим результатом сезона в мире (2,04 метра).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12552433

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