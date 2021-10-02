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Допинг

Deutschlandfunk: спортсмены на Олимпиаде в Токио могли массово провалить допинг-тесты, ВАДА негласно оправдывает их

12:14
Одна из комнат допинг-контроля в Токио-2020. Фото Getty Images
Одна из комнат допинг-контроля в Токио-2020. Фото Getty Images

Спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Токио, могли массово провалить допинг-тесты, но Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) негласно оправдывает их, сообщает Deutschlandfunk.

В мае 2021 года боец UFC Роб Фонт сдал положительный тест на допинг, в его организме обнаружили следы 4-CPA — метаболита запрещенного с 2006 года вещества меклофеноксат. Позднее в Антидопинговом агентстве США (USADA) изучили несколько случаев поимки спортсменов на 4-CPA и выяснили, что все они применяли препараты с хлорфенезином, который часто встречается в солнцезащитных кремах. После этого Фонт был оправдан.

Сообщается, что многие спортсмены, выступавшие в своих дисциплинах вне помещения на Олимпиаде в Токио, находились под воздействием солнца и могли пользоваться солнцезащитными кремами, из-за чего могли провалить допинг-тесты, хотя и не употребляли меклофеноксат. Источник отмечает, что после случая с бойцом UFC Фонтом в ВАДА негласно защищают спортсменов, если в их допинг-пробах находят следы метаболита 4-CPA.

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Первое место в медальном зачете заняла сборная США с 39 золотыми, 41 серебряной и 33 бронзовыми медалями. Второе место у Китая (38-32-18), на третьей строчке — Япония (27-14-17). Россия завершила соревнования на пятом месте (20-28-23).

Дополнительная информация:

https://www.deutschlandfunk.de/sonnencreme-statt-doping-us-anti-doping-agentur-entdeckt.890.de.html?dram:article_id=503727

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Иван Торопцев все материалы автора

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Deutschlandfunk: спортсмены на Олимпиаде в Токио могли массово провалить допинг-тесты, ВАДА негласно оправдывает их
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