Участвовавший в Олимпиаде в Токио триатлонист Полянский дисквалифицирован на 3 года
14:29
Пресс-служба РУСАДА заявила, что российский триатлонист Игорь Полянский, участвовавший в Играх в Токио этим летом, дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина (ЭПО).
Допинг-проба была взята в рамках внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля во Владивостоке. Проба Полянского дала неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин.
«Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», — цитирует собеседника ТАСС.
Дисквалифицировать игрока решил Международный союз триатлона, по заказу которого проводилось допинг-тестирование. Срок наказания Игоря будет действовать до 9 августа 2024 года.
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