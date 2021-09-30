Участвовавший в Олимпиаде в Токио триатлонист Полянский дисквалифицирован на 3 года

Пресс-служба РУСАДА заявила, что российский триатлонист Игорь Полянский, участвовавший в Играх в Токио этим летом, дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина (ЭПО).

Допинг-проба была взята в рамках внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля во Владивостоке. Проба Полянского дала неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин.

«Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», — цитирует собеседника ТАСС.

Дисквалифицировать игрока решил Международный союз триатлона, по заказу которого проводилось допинг-тестирование. Срок наказания Игоря будет действовать до 9 августа 2024 года.