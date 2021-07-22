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Президент ОКР Поздняков заявил, что у Олимпийского комитета России нет претензий к условиям проживания в Токио

10:05
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио прокомментировал критику со стороны ряда спортсменов по поводу условий проживания в Олимпийской деревне.

«От имени Олимпийского комитета России хочу заявить, что мы благодарны оргкомитету за те условия, которые они нам здесь предоставили. Нам поменяли здание, в котором наша делегация поселилась. Теперь это первая линия от моря, вид на токийский залив. Одно из четырех лучших зданий в деревне, на удалении от дороги, автобусов и столовой, где шумные кондиционеры. В процессе заселения бывают сложности технического характера, но всегда максимально быстро приходили люди из оргкомитета и решали работу всех служб в деревне. Надо понимать, что Олимпийская деревня строится для жителей Японии, существуют особенности быта японцев, гигиены. Это наглядно демонстрируют архитектурные различия между европейскими и японскими домами. Большинство спортсменов адекватно отнеслись к возможным трудностям, с юмором. Мне нравится, что у нас ребята в команде шутят. Они шутят без злобы, с иронией. На второй день все уже привыкают и чувствуют себя спокойно.

Отсутствие телевизора в номерах? Современные ребята смотрят различные гаджеты, контент, который им интересен. Для совместного просмотра и боления за соревнования будет ландж-зона. Холодильники убрали, чтобы спортсмены не отравились на жаре и не пропустили соревнования", — сказал Поздняков.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры будут длиться до 8 августа.

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Рустам Имамов все материалы автора

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