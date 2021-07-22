Президент ОКР Поздняков ответил усомнившемуся в необходимости проведения Олимпиады Познеру

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио заочно ответил на высказывание известного журналиста и публициста Владимира Познера о том, что проведение Игр в Японии сейчас никому не нужно.

«Я бы ответил Познеру, что если бы Игры отменили, то 11 тысяч участников Олимпиады не смогли бы воплотить свою мечту. Как минимум эти Игры нужны, чтобы не разбить мечту этих людей», — сказал Поздняков.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.